Sociedade Cabo-verdiana de Música vai distribuir mais de 10 mil contos em direito de autor

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) vai distribuir um total de 10.606.011 escudos em direitos autorais em 2025. O anúncio foi feito pelo vice-presidente da SCM, João Miranda, em conferência de imprensa de apresentação dos processos da distribuição dos Direitos Autorais 2025.

João Miranda indicou que os processos da distribuição dos Direitos Autorais 2025 são feitos através do Sistema Tecnológico Profissional de Distribuição de Direitos Autorais, WIPO CONNECT. Durante a conferência foram apresentadas todas as rubricas dos direitos contemplados na distribuição deste ano, o número de titulares de direitos contemplados, que irão abranger os Direitos de Autor e os Direitos Conexos, contemplando deste modo autores, compositores, editores, arranjadores, músicos intérpretes e executantes, bem como os produtores fonográficos.

