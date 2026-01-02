​Cremilda Medina anuncia novo álbum e apresenta single “Amizade”

A cantora Cremilda Medina acaba de anunciar o single “Amizade”, que antecede um álbum profundamente emotivo para 2026. A informação foi avançada pelo manager da cantora, numa nota enviada.

Segundo a mesma fonte, Cremilda Medina acaba de lançar o single “Amizade”, que marca oficialmente o caminho para o seu muito aguardado terceiro álbum discográfico, a ser editado no início de 2026.

“Amizade” chega acompanhada de um videoclip profundamente emotivo, onde Cremilda mergulha no universo afectivo que sempre guiou a sua arte. “A partilha, a entrega, os laços que permanecem mesmo quando o tempo passa.”

A mesma fonte conta que o vídeo reforça o carácter humano e sensível que se tornou a assinatura da artista, revelando a sua maturidade artística e a sua capacidade ímpar de transformar sentimentos em música.

O novo disco, cujo nome permanece, por agora, cuidadosamente guardado, faz parte do projecto de resgate, valorização e promoção da música tradicional cabo-verdiana, com especial foco na morna. “É uma viagem artística que convida mais uma vez o público a entrar no mundo de Cremilda Medina, numa ode às raízes, à memória e ao seu ‘eu’”.

Para esta obra, Cremilda convidou Palinh Vieira para ser o maestro e produtor, cuja sensibilidade e experiência conferem ao álbum uma profundidade sonora renovada, mantendo a autenticidade que sempre caracterizou a artista.

“O encontro entre a voz de Cremilda Medina e a produção de Palinh Vieira promete um trabalho marcante, que honra a tradição enquanto aponta para o futuro da música cabo-verdiana”, frisa.

A mesma fonte explica que, com o lançamento de “Amizade”, Cremilda Medina abre a porta para um ano que promete ser um marco na sua trajetória. “Um regresso que não é apenas musical, mas emocional, cultural e profundamente identitário.”

Cremilda Medina é uma das mais queridas e respeitadas intérpretes da música cabo-verdiana. Dona de uma voz reconhecida pela suavidade e emoção, tornou-se uma referência da nova geração de artistas dedicados à morna e à preservação da tradição musical das ilhas.

“Com vários palcos internacionais no seu percurso, Cremilda é hoje uma das vozes mais autênticas da cultura cabo-verdiana com várias distinções nacionais e internacionais recebidas”, cita.