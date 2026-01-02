​Governo atribui pensão do Estado a dois ícones da música cabo-verdiana com pensões de mérito

O Conselho de Ministros aprovou recentemente as Resoluções n.º 155/2025 e n.º 156/2025, através das quais o Estado de Cabo Verde atribui pensões do Estado, no valor mensal de 75 mil escudos, a dois irmãos artistas em reconhecimento de uma longa e notável carreira, cujos percursos se confundem com a própria história da música popular cabo-verdiana.

São eles, Emanuel Maria Dias Fernandes, conhecido como “Zeca di Nha Reinalda”, e José Bernardo Dias Fernandes, conhecido como “Zezé di Nha Reinalda”, figuras incontornáveis da cultura nacional, com um legado artístico inquestionável, transversal e amplamente reconhecido no país e na vasta Diáspora.

As resoluções foram aprovadas ao abrigo do n.º 2 do artigo 265.º da Constituição da República, instrumento que permite ao Governo reconhecer, de forma excecional, cidadãos cujo contributo tenha sido relevante para a nação.

Os dois artistas dedicaram toda uma vida à preservação, promoção e internacionalização da música cabo-verdiana.

Entre os dois irmãos, Zeca di Nha Reinalda é considerado o “Rei do Funaná”, género musical identitário, de raiz popular, que resistiu ao tempo, às modas e às dificuldades graças, em grande medida, à sua entrega artística.

Recentemente, Zeca di Nha Reinalda celebrou 50 anos de carreira com um concerto histórico, verdadeiro momento de consagração pública, que reuniu gerações e reafirmou a centralidade do funaná na identidade cultural cabo-verdiana.