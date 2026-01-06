​Batchart e Maya juntam-se no EP “1+1”

Os artistas cabo-verdianos Batchart e Maya lançaram no dia 29 de Dezembro de 2025, nas plataformas digitais, o EP colaborativo intitulado “1+1”.

O trabalho, segundo uma nota enviada à comunicação social, nasceu de uma experiência criativa imersiva e propõe um formato ainda pouco praticado em Cabo Verde: um EP construído integralmente a dois, para além da lógica habitual do featuring.

A mesma fonte explica que o “1+1” (EP Colaborativo) resulta de um processo de criação partilhado desde o conceito até à interpretação final, e é formado por quatro faixas musicais.

Conforme explicou, as quatro faixas musicais reflectem a troca contínua, explorando o amor na sua dimensão carnal e íntima, mas também emocional e humana, transcendendo os corpos.

“Num contexto onde EPs e álbuns colaborativos ainda não são uma prática comum em Cabo Verde, 1+1 surge como uma proposta inovadora, abrindo caminho para novas formas de criação conjunta no panorama musical nacional”, relata.

Com uma longa e sólida carreira, Batchart é uma referência da música urbana cabo-verdiana, reconhecido pela sua escrita profunda, consciência artística e impacto cultural, acumulando ao longo dos anos prémios, distinções e o respeito do público e da crítica.

Maya, em fase de arranque da sua carreira, afirma-se pela sua sensibilidade artística, identidade vocal e abordagem melódica delicada, que encontra na poesia intensa de Batchart um espaço natural de diálogo e crescimento criativo.