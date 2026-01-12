​Neguinho Tivane lança single “Code”

O cantor e compositor cabo-verdiano Neguinho Tivane lançou na passada sexta-feira, 09, o seu mais novo single intitulado “Code”. O tema já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

Segundo a produtora Harmonia, o tema conta com uma sonoridade Afrobeat e uma batida quente do reggaeton, “o tema acompanha o momento em que uma conexão se estabelece”.

Além disso, a mesma fonte refere que o single fala de uma mulher linda que, com sua elegância, intriga e encanta a todos, deixando rastro de admiração por onde passa.

Na mesma nota, Neguinho Tivane sublinha que este tema “destaca a beleza da mulher, ressaltando a sua valorização em todas as suas formas e cores”.

Quanto à escolha do nome do single “Code”, este realça que é a forma com que muitas vezes nos referimos à pessoa querida, seja ela para demonstrar afecto, cuidado e acima de tudo o respeito. “Por sua vez, a mulher tende a sentir-se especial e amada.”

De realçar que este é mais um tema onde o artista faz ecoar o sentimento mais puro do amor e cada nota é cantada com alma e paixão, presente também em outros temas como “Outubro Rosa” e “Maria”.