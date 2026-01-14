​10ª Edição de Grito Rock Praia acontece a 28 de Março

A Cidade da Praia recebe, no dia 28 de Março, a 10.ª edição do Grito Rock Praia, evento integrado no programa do Festival Internacional Grito Rock Mundo.

O ponto alto da programação do Grito Rock Praia é o espectáculo de música ao vivo, com a actuação de bandas nacionais e estrangeiras.

Para além dos concertos, o festival integra intercâmbios entre artistas, workshops musicais, homenagens a personalidades ligadas à música, actividades formativas e culturais dirigidas ao público jovem, bem como campanhas ambientais, reforçando o seu impacto social e educativo.

Segundo a ARTiKUL CJ, organizadora do evento, o Grito Rock Praia inspira-se no formato do Festival Internacional Grito Rock, que promove o intercâmbio entre agrupamentos musicais nacionais e internacionais no domínio da chamada música alternativa.

“O evento é realizado desde 2002. Em 2013 ganhou projecção mundial, tendo sido já realizado em cerca de 400 cidades de 40 países diferentes. Em 2026, chegará à sua 19.ª edição a nível mundial”, indica a organização.

A mesma fonte sublinha que o Festival Grito Rock se tornou global, envolvendo cidades da América Latina, Europa, Oceânia e África, com Cabo Verde também integrado nesta rede internacional.

Produzido de forma colaborativa desde 2013, o Grito Rock Praia tem vindo a afirmar-se como um espaço de intercâmbio da música independente e alternativa, reunindo artistas de Cabo Verde e de vários pontos do mundo.