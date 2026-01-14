​Zé Espanhol será homenageado no Festival Nhu Santu Nomi 2026

A Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago anunciou, esta segunda-feira, dia 12, que o Festival Nhu Santu Nomi 2026 irá homenagear o artista Zé Espanhol . O evento está agendado para o dia 24 deste mês, na Rua Calhau, na Cidade Velha.

Segundo a autarquia, Zé Espanhol será homenageado nesta edição em reconhecimento pela sua trajectória artística, marcada pela dedicação à música, pela autenticidade do seu percurso e pelo contributo para a afirmação da música cabo-verdiana ao longo de várias gerações.

“O Festival Nhu Santu Nomi presta, assim, uma homenagem central e simbólica a um artista cuja obra e presença continuam a inspirar públicos diversos, reforçando a memória, a identidade e a valorização dos nossos criadores”, destaca a edilidade.

Neste sentido, a presente edição do festival contará com a abertura a cargo de Zé Espanhol.

De acordo com a mesma fonte, o certame promete ser uma noite especial de celebração da música, da cultura e dos artistas que fazem parte da história cultural do país.

Além do homenageado, o festival contará ainda com a actuação de outros artistas nacionais, cujos nomes serão anunciados oportunamente pela Câmara Municipal.