Festival Nhu Santu Nomi 2026 homenageia Zé Espanhol com actuação de vários artistas nacionais

A Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago acaba de divulgar o cartaz oficial do Festival Musical Nhu Santu Nomi, que acontece este sábado, 24, na Cidade Velha, e que reúne artistas, grupos e animadores.

O Festival Nhu Santu Nomi 2026, que irá homenagear o artista Zé Espanhol, terá lugar na Rua Calhau, na Cidade Velha, e contará com a participação de vários artistas nacionais.

Além de Zé Espanhol, o festival receberá artistas como Kino Cabral, Irina Barros, Elji Beatzkilla, Tony Fika, César Sanches, Morena Santana, Tino Militina, Nhelas CV, Norberto Moreira, Carlitos di Mana, Mika Kutubelada e Bob Valentino.

As batucadeiras Pé na Tradison também vão subir ao palco do festival para levar mais alegria ao evento, que é um dos palcos altos das festividades de Nhu Santu Nomi. O certame contará ainda com animação de DJ Pensador, MC Danny e MC Karislon.

Segundo a autarquia, Zé Espanhol será homenageado nesta edição em reconhecimento pela sua trajectória artística, marcada pela dedicação à música, pela autenticidade do seu percurso e pelo contributo para a afirmação da música cabo-verdiana ao longo de várias gerações.

“O Festival Nhu Santu Nomi presta, assim, uma homenagem central e simbólica a um artista cuja obra e presença continuam a inspirar públicos diversos, reforçando a memória, a identidade e a valorização dos nossos criadores”, destaca a edilidade.

De acordo com a mesma fonte, o certame promete ser uma noite especial de celebração da música, da cultura e dos artistas que fazem parte da história cultural do país.