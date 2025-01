​Festival Nhu Santu Nomi 2025 acontece este sábado

O município de Ribeira Grande de Santiago recebe este sábado, 25, o Festival Nhu Santu Nomi, um certame que contará com a participação de um leque de artistas nacionais.

O festival está enquadrado nas festividades do Nhu Santu Nomi e do Dia do Município, que este ano tem como lema “Nos Gentis, Nos Cultura, Nos Alma – 50 Anos de conquistas”.

Lippe Monteiro, Garry, Zé Spanhol, Bedja KB, MC Acondize, Gama, Young Black, batucadeiras Fidjus di São Martinho Grande, Fidjus Santu Nomi, Mito Kaskas, Djilu di Djinha, Ana Mileida e Milene, são alguns dos artistas confirmados para este festival, que acontece no Largo da Rua Calhau, na Cidade Velha.

Segundo a edilidade, este festival será, tal como nas edições anteriores, “uma grande celebração da nossa música e tradições, com a participação de artistas locais, nacionais e com projeção além-fronteiras”.

A câmara municipal garante que este certame será imperdível. “Este será um festival vibrante, com um leque variado de artistas, e que promete proporcionar momentos de pura alegria e celebração para todos os presentes”.

Além do festival, a edilidade tem programado outras actividades como feira de empreendedorismo “Sabor di Nos Terra”, lançamento de livro, torneio de futsal, feira de artesanato “Rotas de Santiago”, feira do livro, corrida ao Berço, caça talento, tarde das crianças, jornada científica e cultural.