​Ministro da Cultura inaugura Escola de Música Bokarrom na ilha do Fogo

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, copreside nesta sexta-feira, 16, a inauguração da Escola de Música Bokarrom, na cidade de São Filipe, ilha do Fogo.

Segundo uma nota do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), trata-se de um espaço dedicado à aprendizagem musical para crianças, jovens e adultos, e visa não só ensinar música, mas também ocupar os tempos livres dos mais novos e afastá-los de caminhos menos positivos.

O governante estará acompanhado, neste acto, pela diretora geral das Artes e das Indústrias Criativas, Eliane Lopes, e pela coordenadora do programa Bolsa de Acesso à Cultura, Indira Monteiro Lima.

A Escola de Música Bokarrom é um dos beneficiários do programa Bolsa de Acesso à Cultura (BA-Cultura), levado a cabo pelo Governo, através do MCIC.

Na chegada à ilha do Fogo, Augusto Veiga realizará uma visita de cortesia ao presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros, Fábio Vieira, na Câmara Municipal dos Mosteiros.