​15ª Edição do Kriol Jazz Festival: Bilhetes online já estão à venda

Os bilhetes online para a 15ª edição do Kriol Jazz Festival, que acontece nos dias 9, 10 e 11 de Abril, na Cidade da Praia, já estão à venda. A informação foi anunciada esta quarta-feira, 21, pela Harmonia, produtora do evento.

Segundo a organização, os bilhetes vão custar 2500 escudos por dia e podem ser adquiridos na plataforma Soldout.

A organização considera que o Kriol Jazz Festival vem se destacando pela capacidade de promover a identidade cultural de Cabo Verde, pela valorização e criação artística, e colocando Cabo Verde no mapa musical global. Um festival que atrai turistas de várias partes do mundo.

“Dentro do cenário cultural de Cabo Verde, o Kriol Jazz Festival é um dos festivais a integrar o Jazz com ritmos e tradições musicais africanas, reunindo músicos de diferentes gêneros”, acrescenta.

De lembrar que Hermenilton Miranda, da empresa @Icarus Design, é o vencedor do concurso “Cartaz do Kriol Jazz Festival 2026”.