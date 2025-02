​Kriol Jazz Festival ainda sem apoio financeiro da Câmara Municipal da Praia

A 14ª edição do Kriol Jazz Festival que acontece nos dias 10, 11 e 12 de Abril ainda não tem a verba da Câmara Municipal da Praia. Apesar disso, a Harmonia Lda está aberta a parceria com a autarquia da capital.

Segundo o promotor José da Silva, a Câmara Municipal da Praia ainda não decidiu se vai honrar o seu contrato de parceria, mas mesmo assim vão fazer o festival.

José da Silva disse que é com muito esforço que vão realizar o festival, e que tiveram que cortar muito o despeço. “O programa que apresentamos é simples, temos que tentar fazer economia para aguentar e fazer um festival de qualidade. Graças a todos os nossos parceiros vamos fazer o nosso festival”.

Mas, o promotor do festival frisou que estão sempre abertos para qualquer momento que a Câmara da Praia decidir, “já temos dois meses em avaliação como disseram, então vamos continuar em avaliação até o dia que for decidido alguma coisa”.

“Mas estamos despostos para qualquer momento que a câmara municipal decidir, vamos recebê-los de braços abertos. O festival foi feito com a câmara municipal, e um festival para a cidade da Praia e seria triste fazer um festival na Praia sem a câmara da Praia”, afirma.

Por outro lado, disse que há uma tentativa na rede social de politizá-lo o evento musical, mas que o Kriol Jazz nunca meteu na política de Cabo Verde e nunca irá meter.

“Kriol Jazz Festival trabalha com todos os partidos. Kriol Jazz foi criado com o presidente da Câmara Municipal na altura Ulisses Correia e Silva, mas foi Mário Lúcio que levou o projecto para Ulisses”, explica.

José da Silva lembra que o Kriol Jazz é pai do Atlantic Music Expo (AME). “Kriol Jazz criou o AME com José Mário Neves, no poder e com Mário Lúcio como Ministro. Isso é para verem que trabalhamos com quem quer que seja”.

Acrescentou ainda que trabalham com qualquer Governo e político do momento para a promoção da cultura de Cabo Verde, “ isso que é nosso lema desde sempre, promover criolidade que seja em Cabo Verde e fora”.

O promotor do festival disse que o presidente da Câmara da Praia declarou o seu love para o Kriol Jazz de uma forma que não gostaram, “não é bonito para 14 anos de festival e por tudo que temos feito pela a Cidade da Praia”.