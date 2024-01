Os nomes de mais uma edição do Kriol Jazz

A 13ª edição do Kriol Jazz Festival que acontece nos dias 4, 5 e 6 de Abril, na Cidade da Praia traz nomes como Salif Keita (Mali), Santrofi (Gana), Tibau Tavares (Cabo Verde), Hermeto Pascoal (Brasil) e Steve Colemen (Estado Unidos da América).

O cartaz do evento foi divulgado esta terça-feira, 23, pela produtora Harmonia e Câmara Municipal da Praia, numa conferência de imprensa.

A organização promete trazer muita música como sempre para os três dias do evento. “Artistas de renome de várias partes do mundo, se jun­tarão aos nossos artistas para as mais variadas cores sonoras de um palco final, o nosso que é vosso”.

“Durante a primeira semana de Abril, os dias 4, 5 e 6 serão da já habitual Praia musical, onde as a nossa musicalidade se fundira com cada rua da cidade celebrando assim, encontros musicais, vivências e a crioulização musical inerente ao nosso Kriol Jazz Festival 2024”, assegura a organização.

A abertura do Kriol Jazz Festival será no dia 4 de Abril, na Praça Luís de Camões com actuação de Jorge Pardo e Armando Orbon (Espanha) e Soren Araújo Trio (Cabo Verde).

No dia 5, primeiro dia pago, o palco de Kriol Jazz vai receber o cantor e compositor maiense Tabau Tavares e Munganga Band (Cabo Verde/Áustria), segue-se Salif Keita (Mali), Steve Colemen (Estado Unidos da América) e Afro Cuban Jazz Project (Cuba).

No dia 6, segundo e último dia pago, o Kriol Jazz Festival arranca ao som de Pret e Bronk feat Jennifer Solidade. A noite será abrilhantada com actuação de Hermeto Pascoal (Brasil), Kriolatino (Cuba/Cabo Verde) e Santrofi (Gana).