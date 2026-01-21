​Paulinha lança single “Phoenix”

A cantora Paulinha acaba de lançar, em todas as plataformas digitais, o seu mais recente single intitulado “Phoenix”, um tema que fala da autoestima, do amor-próprio e do recomeço da mulher.

Segundo uma nota enviada às redacções, a canção nasceu de uma fase difícil da vida da artista, marcada por uma má decisão que a levou novamente à depressão, à perda de foco na recuperação e à comparação com outra mulher, fazendo-a diminuir-se como ser humano.

“Em meio a esse processo, Deus fez-se presente, trazendo força, identidade e a certeza de que ela não precisava voltar ao fundo do poço. A partir dessa experiência, Phoenix transforma-se num grito de encorajamento para todas as mulheres: não se comparem, valorizem-se e amem-se”, relata.

A mesma fonte sublinha que a música convida à jornada interior, ao autocuidado e ao fortalecimento espiritual, incentivando práticas como a oração, a meditação, o cuidado com o corpo e a mente, a leitura e o pensamento positivo.

O tema reforça ainda que errar faz parte da condição humana e que aceitar os erros é essencial para seguir em frente e recomeçar.

“Phoenix é uma mensagem de fé, cura e empoderamento, que levanta mulheres e todos os seres humanos, lembrando que cada um é poderoso e capaz, e que, mesmo quando caímos, sempre podemos levantar-nos e renascer”, descreve a mesma fonte.

Natural da Cidade da Praia, Paulinha iniciou a sua carreira musical no ano 2000.

Segundo o caboverdeamusica.online, em 2002, no âmbito do Fesquintal de Jazz, Paulinha fez um dueto com o senegalês Youssou N’Dour.

Depois, rapidamente o seu rumo definiu-se ao começar a gravar zouk: participou em CDs colectivos, como Projecto Verão 2002. Em 2005, lançou o seu primeiro álbum, “Bússola sem Norte”.