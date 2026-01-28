​Alicia Freitas num recital de piano na Presidência da República

A jovem pianista e compositora cabo-verdiana Alicia Freitas apresenta, esta sexta-feira, 30, um recital de piano na Presidência da República, na Cidade da Praia.

Segundo uma nota enviada às redacções, este concerto assinala uma etapa significativa no percurso artístico de Alicia Freitas, afirmando-a como uma das jovens criadoras emergentes da nova geração da música cabo-verdiana.

Com uma ligação ao piano nascida de forma intuitiva e autodidata ainda na infância, Alicia desenvolveu ao longo dos anos uma linguagem musical própria, marcada pela sensibilidade, introspecção e expressão emocional. Actualmente, aprofunda o seu percurso artístico na Escola de Música Pentagrama, conciliando estudo, pesquisa e criação autoral.

A mesma fonte conta que este recital integra o projecto “Notas de Infância, Acordes e Palcos de Futuro”, promovido pela Escola de Música Pentagrama em parceria com a produtora InSulada.

Esta iniciativa, conforme a mesma fonte, visa valorizar, incentivar e projectar jovens talentos da música nacional, criando espaços de afirmação artística e contacto direto com o público.

“Mais do que um concerto, este momento representa a celebração e promoção da juventude criativa, da música como linguagem universal e do investimento na cultura e na formação artística em Cabo Verde”, destaca.

O programa do recital inclui obras para piano acústico interpretadas a solo, reflectindo o universo musical da artista e o seu percurso enquanto compositora.

De lembrar que Alicia Freitas é uma das artistas cabo-verdianas que vai actuar na 12ª edição do Atlantic Music Expo (AME), que está agendado para os dias 6 a 9 de Abril, na Cidade da Praia.