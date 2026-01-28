​Gilda Barros representa Cabo Verde na residência UPCYCLES em Moçambique

A artista cabo-verdiana Gilda (Gildoca) Barros é uma das cinco criadoras seleccionadas para a 5.ª edição da Residência Artística UPCYCLES, em Maputo, anunciou esta terça-feira, 27, a organização. A residência decorrerá num formato híbrido, com tutoria à distância a partir de Fevereiro e um período presencial intensivo em Maputo entre 30 de Março e 10 de Abril de 2026.

A muralista e pintora mindelense junta-se aos moçambicanos Mário Cumbana, Thandi Pinto e Délfio Muholove e à angolana-alemã Maresa Nzinga Pinto no projecto que desafia a reinterpretação de arquivos audiovisuais históricos dos PALOP.

A iniciativa, promovida pela Associação dos Amigos do Museu do Cinema em Moçambique (AAMCM) com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, recebeu 37 candidaturas, sendo 34 validas, de todos os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

O júri seleccionou Gilda Barros para uma das duas vagas reservadas a artistas dos PALOP fora de Moçambique.

“Usamos critérios como originalidade, interesse/impacto, capacidade de produção e viabilidade técnica e logística”, salientou o júri, destacando que a cabo-verdiana foi bem-sucedida em praticamente todos os critérios.

Natural de São Vicente, Gildoca Barros, de 31 anos, tem vindo a destacar-se pela sua prática artística centrada na representação da mulher negra, da ancestralidade e da memória colectiva cabo-verdiana.

A sua participação na prestigiada 15.ª Bienal de Dakar, em 2024, e a criação de murais de grande escala em Portugal, como “O Papel da Mulher na Sociedade” em Porto de Mós, consolidaram o seu percurso internacional.

A sua exposição individual “Memórias e Sentimentos”, que integra fotografias familiares para reflectir sobre a emigração, foi apresentada em São Vicente e na Cidade da Praia.

A artista descreve a sua inspiração como vinda "pela minha mãe e avó", focando-se "na representação das mulheres, explorando ancestralidade, identidade e memória".

Na residência UPCYCLES, terá a oportunidade de desenvolver um novo trabalho a partir de arquivos audiovisuais históricos partilhados pelos PALOP.

Os artistas internacionais seleccionados, como é o caso de Barros, beneficiam de um apoio financeiro que inclui uma bolsa de criação, verba para materiais e direitos de arquivo, bem como viagem internacional e alojamento integral em Maputo.

Para além dos cinco seleccionados, a organização indicou uma lista de cinco suplentes, que não inclui nenhum nome cabo-verdiano. De salientar que todos os candidatos serão convidados a participar em sessões online do programa.