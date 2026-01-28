Livro ‘Carreiras Lusófonas - Experiências e Desafios da Migração’ apresentado na Cidade da Praia

​O Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), na Cidade da Praia, acolhe esta quinta-feira, 29, a apresentação do livro ‘Carreiras Lusófonas – Experiências e Desafios da Migração’, da autoria de Berta Montalvão, vice-presidente da Comissão Executiva da Confederação Empresarial da CPLP.

Segundo o IILP, a obra retrata as histórias de vida de 16 cidadãos lusófonos com experiência de trabalho em pelo menos um país da CPLP: Edson Athayde, Cláudio Bento França, Pedro Lagrifa, Helena Viegas Lopes, Matilde Freitas Fortes, Silvânia Santos, Isabel Nolasco, Nelson Costa, Roselyn Silva, Izabel de Paula, Soraia Sulemane, Nádia Neves, Abdel Camará, Sidney Cerqueira, Rui Dinis e Berta Montalvão.

O IILP realça que este é o primeiro livro de Berta Montalvão, que, ao longo dos últimos 20 anos, tem vindo a desenvolver a sua carreira em vários países de língua portuguesa, nas áreas de consultoria e direcção de recursos humanos.

Em 2023, a autora iniciou o seu doutoramento em Sociologia Económica e das Organizações, no ISEG, com o objectivo de estudar em profundidade o tema da migração de retorno.

A obra já foi apresentada em Portugal, Brasil, Angola e Guiné-Bissau. Cabo Verde torna-se, assim, o quinto país a acolher a apresentação do livro, sendo objectivo da autora levá-lo a todos os Estados-Membros da CPLP.

A sessão vai contar ainda com a presença de Lúcia Brito, de Cabo Verde, fundadora do Congresso Human Leaders International, e de Abdel Camará, da Guiné-Bissau, mindset coach e empreendedor, que é um dos participantes nas histórias de vida abordadas na obra.