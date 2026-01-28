Santo Antão: Ministérios da Cultura e do Mar e a Câmara Municipal do Paul assinam memorando de entendimento de colaboração sobre o Farol d’Boi

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), o Ministério do Mar (MM) e a Câmara Municipal do Paul (CMP) assinaram, esta terça-feira, 27, um memorando de entendimento para colaboração no Farol d’Boi, em Santo Antão.

Segundo o Ministério da Cultura, trata-se de um importante momento de parceria tripartida que visa a valorização, a exploração turística e a gestão do Farol Fontes Pereira de Melo, também conhecido por Farol d’Boi, rubricado no município do Paul, ex-libris da ilha de Santo Antão.

A mesma fonte lembra que o Governo tem vindo a realizar um forte investimento no património histórico e cultural nacional, através de obras de reconstrução, reabilitação e valorização de edifícios e equipamentos patrimoniais.

“O país reconhece no seu património cultural, histórico e marítimo um activo estratégico para o desenvolvimento sustentável, a coesão territorial e a valorização das comunidades locais”, indica.

O Farol d’Boi constitui, nesse sentido, um bem patrimonial de elevado valor histórico, cultural e simbólico para o município do Paul, para Santo Antão e para Cabo Verde, estando associado à memória marítima nacional e ao desenvolvimento costeiro da região norte da ilha.

A mesma fonte considera que os espaços históricos representam igualmente um importante activo económico. O presente Memorando de Entendimento é assinado no quadro da sua valorização e dinamização, com o objectivo de atrair mais visitantes e contribuir para o desenvolvimento da economia local e nacional.