​Ilha Brava acolhe exposição “Ventanias” de Tutu Sousa

A ilha Brava recebe no dia 2 de Fevereiro, a inauguração da exposição “Ventanias”, do artista plástico Tutu Sousa. A exposição estará patente no Centrum Sete Sóis Sete Luas.

“A inauguração constitui uma das primeiras acções concretas resultantes do protocolo já assinado entre o Governo de Cabo Verde e o Festival Sete Sóis Sete Luas, voltado para a animação cultural dos centros culturais nas ilhas de Cabo Verde”, indica a organização numa publicação na rede social.

A abertura contará com a presença do artista, do Director do Festival Sete Sóis Sete Luas, Marco Abbondanza, do Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, e do Ministro da Cultura, Augusto Veiga.

Na ocasião, haverá uma degustação preparada pela chef Elizabete Gomes e um concerto da Brava 7Luas Band.

A mesma fonte avisa que o artista Tutu Sousa permanecerá em residência artística na ilha Brava até 5 de Fevereiro, para desenvolver laboratórios de arte com as escolas, promovendo a criatividade, o diálogo e a participação cultural das novas gerações.