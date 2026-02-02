​Centro Cultural/Auditório Nacional da Brava será reabilitado

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) e a Câmara Municipal da Brava (CM Brava) assinaram um contrato-programa para a reabilitação do Centro Cultural/Auditório Nacional.

Segundo o MCIC, o investimento global previsto para a execução das obras é de 3.331.030 escudos, e visa reforçar o compromisso do Governo com a descentralização cultural e o fortalecimento das infraestruturas culturais nos municípios.

A mesma fonte esclarece que o protocolo resulta de um compromisso assumido durante os encontros mantidos entre as duas instituições, tanto na Cidade da Praia como aquando da visita oficial do Ministro à Ilha Brava, realizada em Dezembro passado.

Com a concretização deste contrato-programa, a ilha Brava passará a dispor de um espaço cultural reabilitado e condigno, destinado à criação artística, à realização de espectáculos, intercâmbios culturais, ações de formação e outras iniciativas de valorização das artes e dos bens culturais.

A cerimónia de assinatura do contrato-programa contou com a presença do Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva, do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, e do Presidente da Câmara Municipal da Brava, Amândio Brito.