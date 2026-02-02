​Nelson Freitas lança “Não Deixa”, o primeiro single do seu último álbum

O artista Nelson Freitas acaba de lançar, em todas as plataformas digitais, o seu mais novo single “Não Deixa”, que conta com a participação de Nuno Ribeiro. Este será o último álbum do artista cabo-verdiano.

Segundo uma nota enviada, o tema é o primeiro avanço do último álbum de originais do artista e já se encontra disponível em todas as plataformas digitais, com videoclip oficial no YouTube.

“Não Deixa" surge como a primeira amostra de um último álbum de originais e aquele que será o culminar de uma carreira de sucesso. "Um trabalho pensado com tempo, distância e intenção, que assinala um momento simbólico na carreira de Nelson Freitas”.

A mesma fonte sublinha que, após 25 anos a somar êxitos, colaborações e palcos esgotados, o artista apresentará um disco que reflecte maturidade, visão e uma relação ainda mais consciente com a música e com o público.

Com música e letra assinadas por Nelson Freitas e Nuno Ribeiro, a produção esteve a cargo de Nuno Ribeiro, “Não Deixa afirma-se pela sua energia contagiante e por um refrão imediato, daqueles que se cantam em coro”.

Conforme a mesma fonte, o tema transmite boa disposição, mas que não foge à reflexão, abordando temas como a dúvida, a permanência e a vontade de fazer resultar, mesmo quando tudo parece em suspenso.

O videoclip, realizado por Nuno Pinto, acompanha essa dualidade emocional, traduzindo em imagem a intimidade, a entrega e o peso das escolhas que atravessam o tema.

Este novo álbum, que “Não Deixa” agora apresenta, surge como o culminar natural de uma carreira construída com consistência, inovação e identidade própria, e como o retracto de um artista que sempre soube antecipar tendências, reinventar-se e manter-se relevante, sem nunca perder a sua essência.

Este lançamento abre caminho para um ano particularmente marcante e rumo à derradeira obra de Nelson Freitas. “2026 será um ano em grande, com nova música, uma nova digressão e momentos que prometem ficar na memória. Porque quando um artista com este percurso decide falar, cada canção conta, e esta é apenas a primeira”.