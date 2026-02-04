​Ministério da Cultura lança edital Circula 2026

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas informa que estão abertas as candidaturas ao edital Circula, para o ano económico 2026. As candidaturas decorrem entre 6 de Fevereiro até 15 de Março.

Segundo o regulamento, o edital pretende selecionar os projectos de artistas cabo-verdianos, para receberem financiamento do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, com o intuito de dinamizar e descentralizar a cultura cabo-verdiana ao nível nacional e promover a cultura fora do país.

Os candidatos podem concorrer ao financiamento nas Artes Visuais (pintura, escultura, artesanato, moda, design); Teatro; Dança; Cinema; Literatura; e Música.

Os promotores são livres de submeterem quaisquer projectos culturais desde que envolvam uma das áreas culturais, devendo ser assinalada no formulário de inscrição a área do projecto.

O edital abrange a circulação e intercâmbio de projectos artísticos desenvolvidos por artistas, promotores nacionais e internacionais, que residem legalmente há mais de dois anos no país e actuam activamente na área da cultura.

Os projetos culturais, com toda a documentação exigida, deverão ser enviados no período entre 6 de Fevereiro até 15 de Março através do link, disponível nas redes sociais e neste edital.

As candidaturas devem ser acompanhadas dos seguintes documentos: Formulário de Inscrição devidamente preenchido (clique aqui); Biografia do artista/ promotor responsável do projeto; Portfólio dos integrantes da equipa (Curriculum Vitae, fotos); Carta convite com o perfil da entidade de acolhimento (Internacional); Projecto com o plano de trabalho detalhado e calendário de execução; Orçamento detalhado e discriminado por itens; e Comprovativos dos apoios existentes, logísticos e financeiros, como as parcerias de acolhimento ou de cofinanciamento do projecto.

Cada candidato, quer em nome individual ou em nome colectivo, apenas pode apresentar uma candidatura neste edital. Os projectos devem prever uma apresentação pública ou registo documentado do trabalho realizado. Os projectos para internacionalização devem ser submetidos com pelo menos 60 dias de antecedência relactivo à data da sua concretização.

Já os projectos para circulação interna devem ser submetidos com pelo menos 30 dias de antecedência relativo à data da sua concretização. O financiamento atribuído pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas contempla as despesas de viagem, alojamento e refeições das entidades beneficiárias.

De acordo com o regulamento, os projectos que envolvam vários artistas deverão indicar a responsabilidade que assumirá cada um. O valor de financiamento concedido pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas têm como tecto máximo de referência: até 200 mil escudos para projectos a serem internacionalizados e, até 100 mil escudos para projectos de circulação interna.

A mesma fonte indica que os pagamentos são efectuados por transferência bancária numa única tranche após a assinatura do termo de aceitação. “Todos os aspectos administrativos e logísticos deverão ser assegurados directamente pelo beneficiário do financiamento”.

Conforme a mesma fonte, apenas serão avaliadas e seleccionadas propostas dos candidatos que operam na área artística, cultural e das indústrias criativas.