​Nana Matias regressa ao mercado com o single “Ô Tchuva”

Após alguns anos afastada do mercado musical, a cantora cabo-verdiana Nana Matias está de volta com o lançamento do single “Ô Tchuva”, uma canção inspirada na tempestade que abalou a ilha de São Vicente, em Agosto do ano passado.

Segundo a artista, o tema nasceu a partir de uma letra enviada pelo seu sobrinho, jornalista Ailson Martins, na altura em que ocorreu a tempestade que atingiu a ilha.

A partir daí, Nana Matias disse que começou a trabalhar na composição em parceria com o marido, o que culminou na gravação do tema, que já se encontra disponível nas plataformas digitais.

“Foi uma letra que o meu sobrinho me enviou de Cabo Verde, na época em que aconteceu a tempestade na ilha de São Vicente. Comecei a trabalhar nela juntamente com o meu marido e acabamos por gravá-la. Hoje a música já está no mercado para todos poderem ouvir e apreciar”, explicou a cantora.

Com “Ô Tchuva”, Nana Matias dá voz à dor, à resistência e à esperança do povo de São Vicente, utilizando a música como forma de solidariedade e conforto num momento difícil.

A artista, residente em França, sublinha que a canção é também uma mensagem de carinho dirigida às famílias que perderam entes queridos durante a tragédia.

“Desde criança sempre gostei de cantar e esta música é uma forma de enviar um abraço a todas as famílias afectadas pela tempestade de Agosto do ano passado. É uma ajuda musical, um abraço de conforto”, afirmou.

Lançado no dia 3 de Fevereiro, data que coincide com o aniversário da cantora. Nana Matias conta que o single tem recebido um feedback bastante positivo por parte do público.

A cantora revela que tem sido contactada por várias pessoas que elogiam a mensagem da canção. “Tenho recebido muitos telefonemas a parabenizar-me pela música. É uma boa mensagem para a nossa terra e fico muito contente com isso”.

Irmã da também cantora Dulce Matias, Nana é conhecida do público pelo sucesso “Fim de Semana”. A artista considera que este lançamento marca o reinício da sua carreira, após um período de pausa.

Actualmente, Nana Matias encontra-se a trabalhar em novos temas e promete regressar em breve com diferentes sonoridades, incluindo coladeira, zouk e morna.

“Tenho mais músicas para gravar e, aos poucos, vou fazendo as coisas. Gosto de todo o tipo de música, basta adaptar, canto sem problemas”, destacou.

Com “Ô Tchuva”, Nana Matias reforça o seu compromisso em retratar, através da música, a realidade e as vivências do povo cabo-verdiano.

A cantora apela à união e à solidariedade entre todos para ajudar não apenas São Vicente, mas Cabo Verde como um todo.