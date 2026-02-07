França vai ser palco das comemorações dos 42 anos do grupo Juventude em Marcha na diáspora

A companhia teatral santantonense Juventude em Marcha escolheu a cidade de Paris (França) para receber as celebrações dos 42 anos da criação desta companhia teatral, num espectáculo anunciado para 09 de Maio.

O actor e realizador Jorge Martins, líder da companhia teatral fundada em 1984, disse que 09 de Maio é a data confirmada para as celebrações dos 42 anos da Juventude em Marcha na diáspora, que vai homenagear a mulher cabo-verdiana.

A companhia Juventude em Marcha deverá, entre os meses de Março e Junho, realizar mais uma digressão à Europa.

Em Cabo Verde, as comemorações começam no dia 21 de Fevereiro com um evento cultural (teatro e música) no espaço da aldeia cultura do Porto Novo, com presença Shaumtel, Beto Alves e outros artistas.

No país, o grupo tem estado nos últimos meses a cumprir uma agenda de espectáculos nas ilhas de São Vicente e São Antão e Santiago.