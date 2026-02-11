​4.ª Edição do Festival Kontornu terá apoio do Ministério da Cultura

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, e o director do Festival Kontornu, Djam Neguin, assinaram, esta terça-feira, 10, um protocolo de financiamento no valor de 700 mil escudos.

Segundo o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, o Kontornu é um festival singular no panorama cultural cabo-verdiano, dedicado à dança e às artes performativas.

O governante reiterou o compromisso de continuar a apoiar iniciativas que elevem o sector cultural e reforcem a projecção internacional de Cabo Verde.

O director do festival, Djam Neguin, por seu lado, agradeceu o reforço da parceria institucional e salientou o impacto estruturante deste apoio para a consolidação e internacionalização do evento.

Djam Neguin anunciou ainda a participação internacional do evento no quadro do Festival Kriol Jazz, a realizar-se em Águeda.

A 4.ª edição do Festival Kontornu vai decorrer de 9 a 16 de Maio deste ano, na ilha de Santiago, e terá como tema “Movimento e Pensamento”.

De acordo com o director do festival, a programação propõe uma abordagem que articula o corpo e a reflexão, promovendo espaços de intercâmbio artístico, pensamento crítico e diálogo entre artistas, públicos e comunidades.