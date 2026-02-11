​Arquitecto Adalberto Tavares eleito para o Comité Permanente da African Site Managers Network (ASMN)

Aqui vai o texto com as correcções integradas e sem mexer no que está bem:
Numa publicação nas redes sociais, o Instituto do Património Cultural (IPC) destaca que esta eleição aconteceu após a conclusão, com distinção, do Programa de Mentoria para Profissionais Africanos do Património Mundial, enquadrado na Prioridade África e na Estratégia para o Património Mundial no continente.
O IPC assegura que este reconhecimento evidencia o contributo técnico e científico de Adalberto Tavares para a gestão e salvaguarda do Património Mundial e constitui motivo de orgulho institucional para o instituto e para Cabo Verde.
Segundo o IPC, este reconhecimento reforça a presença nacional nos espaços africanos e internacionais de governança do património.
O Comité Permanente da ASMN constitui o órgão representativo dos gestores de sítios do Património Mundial em África, tendo como missão reforçar a gestão patrimonial, promover a cooperação interafricana, disseminar boas práticas de gestão e fortalecer a voz colectiva do continente nos fóruns internacionais.
A mesma fonte indica que o Comité é composto por 15 membros eleitos, provenientes das cinco sub-regiões africanas, assegurando uma representação equilibrada e estratégica do continente.