​Arquitecto Adalberto Tavares eleito para o Comité Permanente da African Site Managers Network (ASMN)

PorDulcina Mendes,11 fev 2026 7:40

O arquitecto Adalberto Tavares, coordenador do Gabinete de Gestão da Cidade Velha e técnico do Instituto do Património Cultural, reconhecido em 2025 pelo Centro do Património Mundial da UNESCO como perito do património mundial para África, foi eleito membro do segundo comité permanente da African Site Managers Network (ASMN), em representação da África Ocidental.

Numa publicação nas redes sociais, o Instituto do Património Cultural (IPC) destaca que esta eleição aconteceu após a conclusão, com distinção, do Programa de Mentoria para Profissionais Africanos do Património Mundial, enquadrado na Prioridade África e na Estratégia para o Património Mundial no continente.

O IPC assegura que este reconhecimento evidencia o contributo técnico e científico de Adalberto Tavares para a gestão e salvaguarda do Património Mundial e constitui motivo de orgulho institucional para o instituto e para Cabo Verde.

Segundo o IPC, este reconhecimento reforça a presença nacional nos espaços africanos e internacionais de governança do património.

O Comité Permanente da ASMN constitui o órgão representativo dos gestores de sítios do Património Mundial em África, tendo como missão reforçar a gestão patrimonial, promover a cooperação interafricana, disseminar boas práticas de gestão e fortalecer a voz colectiva do continente nos fóruns internacionais.

A mesma fonte indica que o Comité é composto por 15 membros eleitos, provenientes das cinco sub-regiões africanas, assegurando uma representação equilibrada e estratégica do continente.

Autoria:Dulcina Mendes,11 fev 2026 7:40

Editado porSara Almeida  em  11 fev 2026 8:47

          pub.