​Câmara da Praia investe 12 mil contos no Carnaval 2026

A Câmara Municipal da Praia vai investir cerca de 12 mil contos no Carnaval 2026. A informação foi avançada esta quarta-feira, 11, pelo vereador da Cultura, Jorge Garcia, durante uma conferência de imprensa sobre o Carnaval.

O desfile dos grupos oficiais da Cidade da Praia acontece na Avenida Cidade de Lisboa, no próximo dia 17, terça-feira, às 17h00.

O vereador da Cultura disse que este ano, por força da desistência do grupo Deusa do Amor Sem Fronteiras, o desfile oficial contará com três grupos oficiais: Vindos D´África, do Bairro Craveiro Lopes, com enredo “Nosso Percurso 40”, Samba Jó, do Palmarejo, com enredo “África no coração”, e Vindos do Mar, de Achada Grande Frente, com enredo “Kianda, Rainha das Águas, a lenda ancestral”.

A avenida será palco também de actuações dos grupos de animação Mandingas, Bididó, Bloco Afro Abel DJassi e Marcha dos Amigos de Dona Neném, proveniente dos Açores.

Jorge Garcia referiu que os grupos oficiais, cujo desfile acontece na sequência dos de animação, deverão estar concentrados às 16h00, na avenida, de forma a evitar penalizações no quesito pontualidade.

Mas antes, no dia 15, domingo, às 16h00, haverá os desfiles da pequenada, dos quais os Jardins Infantis, Amor e Vida, Suzi, Catli e Pimpão. O grupo Pimpão desfilará em Achada Santo Antônio, bem como a escola secundária Pedro Gomes.

Segundo Jorge Garcia, a Câmara Municipal da Praia irá disponibilizar previamente um montante global de 6.750 000 escudos aos grupos.

Em relação às premiações das melhores classificações, mas também do melhor rei, melhor rainha, rainha de bateria, porta-bandeira, mestre-sala, melhor música, melhor carro alegórico e melhor bateria, Jorge Garcia afirma que a quantia a ser mobilizada será de 1.620 000 escudos.

“Este ingente esforço financeiro denota, acima de tudo, um sério comprometimento da autarquia em imprimir maior qualidade aos desfiles enquanto produto turístico de excelência, capaz de impactar a cultura e a economia locais”, sublinha.

Jorge Garcia anunciou que esta quarta-feira, vão visitar os estaleiros dos grupos carnavalescos, no intuito de confirmar in loco o andamento dos trabalhos e dos ensaios e as medidas para a melhoria das condições de trabalho existentes.

De acordo com o sorteio, o primeiro grupo a desfilar será Vindos do Mar, seguido de Vindos D´África e, por último, Samba Jó.