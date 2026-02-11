ENAPOR reforça apoio ao Carnaval

​A ENAPOR – Portos de Cabo Verde reafirmou o seu compromisso com a valorização da cultura nacional, mantendo-se como uma das principais impulsionadoras do Carnaval no país, ao patrocinar, mais uma vez, a festa a nível nacional.

Nesta terça-feira, 10, a ENAPOR assinou um acordo de parceria com a Câmara Municipal de São Vicente e os dois grupos oficiais que irão abrilhantar o Carnaval da ilha.

Durante o encontro, os representantes dos grupos manifestaram o seu reconhecimento pela iniciativa e agradeceram o apoio contínuo da empresa, expressando o desejo de que esta parceria, tanto financeira como em equipamentos, se mantenha sólida e duradoura.

Para além do apoio financeiro, a ENAPOR assegura igualmente o suporte logístico, através da disponibilização de equipamentos, num investimento global que ultrapassa os sete milhões de escudos, a nível nacional.

“O Carnaval é uma das maiores expressões culturais de Cabo Verde e tem vindo a ganhar, ano após ano, maior projecção. Em algumas ilhas, a festa já se afirma como uma importante atração turística, com significativo impacto econômico”, destaca.

A ENAPOR refere que, enquanto empresa amiga da cultura, orgulha-se de apoiar o Carnaval e de contribuir para o fortalecimento e crescimento desta manifestação cultural tão importante para o país.