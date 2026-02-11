​MCIC assina protocolo com Associação de Arte e Cultura de Rabelados

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) assinou na terça-feira, 10, um protocolo de parceria com a Associação de Arte e Cultura dos Rabelados de Espinho Branco, do concelho de São Miguel, ilha de Santiago.

O protocolo no valor de 500 mil escudos regula a atribuição de apoio financeiro destinado à aquisição de instrumentos artísticos e visa reforçar as condições de trabalho e a dinamização das actividades culturais daquela associação.

A assinatura do acordo foi feita entre o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, e a Presidente da Associação de Arte e Cultura dos Rabelados, Gracelinda Ribeiro.

Segundo o ministro da Cultura, a associação apresentou dois projectos ao Ministério, tendo-se iniciado esta parceria com a componente de aquisição de instrumentos artísticos.

“O projecto será financiado quase na sua totalidade pelo Ministério, reforçando o compromisso do Governo em criar condições para a integração deles no mercado da arte e em dotá-los de ferramentas que lhes permitam dar continuidade ao seu trabalho criativo”, afirma.

Por sua vez, a presidente da Associação considerou que esta parceria permitirá dar início às actividades programadas, expressando o seu reconhecimento pelo apoio concedido pelo MCIC.

O MCIC sublinhou que o Governo, em parceria com a Câmara Municipal de São Miguel, deu início, no ano passado, às obras de recuperação e reabilitação da comunidade dos Rabelados de Espinho Branco, na sequência de um incêndio ocorrido no ano transato, que provocou a perda de habitações e bens materiais.

Num esforço conjunto entre o poder central e o poder local, e em diálogo permanente com a comunidade, foi delineado um projecto integrado que contempla não apenas a recuperação das habitações, mas também a valorização do sector turístico e cultural.

“Está em curso um trabalho estruturado para reforçar a capacidade da comunidade e que irá permitir maior rendimento, prevendo-se a reabilitação do espaço cultural, bem como da museografia e do centro interpretativo, consolidando Espinho Branco como um polo de referência cultural e identitário”, anuncia.