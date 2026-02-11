​Ministério da Cultura apoia a 14.ª edição do Festival Musical "1 Concelho, 3 Ritmos"

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) e a Câmara Municipal de Santa Cruz assinaram, esta terça-feira, 10, um protocolo de financiamento para a realização da 14.ª edição do festival de música "1 Concelho, 3 Ritmos".

O protocolo, no valor de 500 mil escudos, foi assinado entre o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, e o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Alberto Silva.

Na ocasião, o governante destacou a importância do festival e sublinhou que se trata de uma iniciativa que deve ser acarinhada por todos, apelando à adesão de novos parceiros. “Queremos levar mais pessoas a conhecer este festival”, afirmou.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz agradeceu a parceria, que tem sido renovada ao longo dos últimos anos, e informou que o município está a trabalhar na internacionalização do festival, contando, para o efeito, com a colaboração da Harmonia Produções.

No final da cerimónia, o MCIC entregou ainda dois instrumentos musicais à Câmara Municipal de Santa Cruz, no quadro do programa Bolsa de Acesso à Cultura, instrumentos estes doados pelo IFH.

O festival de música 1 Concelho, 3 Ritmos reúne três expressões musicais de grande relevância nacional: o batuco, o funaná e a tabanca.

O batuco assinala o seu Dia Nacional, enquanto a tabanca e o funaná já foram elevados a Património Cultural Imaterial Nacional, reforçando a importância da salvaguarda e valorização destas manifestações culturais.

Desta forma, estes três géneros musicais, profundamente enraizados na identidade cabo-verdiana e associados a grandes referências da cultura nacional, como Nha Nácia Gomi, Ntoni Denti d’Oru, Codé di Dona, Katchás e Sema Lopi, bem como aos reis e rainhas de tabanca, são homenageados anualmente no município de Santa Cruz.

Festival Musical “1 Concelho, 3 Ritmos”

O município de Santa Cruz recebe, nos dias 20, 21 e 22 de Março, o Festival “1 Concelho, 3 Ritmos”.

Esta edição será uma coprodução entre a Câmara Municipal de Santa Cruz e a Harmonia Produções.

Segundo a autarquia, a parceria une a força da identidade local à experiência de excelência na produção musical, garantindo uma celebração inesquecível da cultura e dos ritmos do município.