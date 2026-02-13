​AMICACHI celebra XII Semana Cultural Chinesa com actividades na Praia e no Mindelo

A Associação de Amizade Cabo Verde–China (AMICACHI) realiza, de 13 a 22 de Fevereiro de 2026, a XII edição da Semana Cultural Chinesa em Cabo Verde, com actividades nas cidades da Praia e do Mindelo, incluindo a celebração do Novo Ano Chinês, este ano sob o signo do Cavalo, símbolo de energia, ambição e acção.

Segundo a associação, a iniciativa visa promover a cultura chinesa em Cabo Verde, valorizar a cultura cabo-verdiana e reforçar o intercâmbio cultural entre os dois países, contribuindo igualmente para o fortalecimento das relações bilaterais em diversos domínios, nomeadamente cultura, educação, sector empresarial e outras áreas de actuação da AMICACHI.

Entre as actividades previstas destacam-se a Gala do Ano Novo Chinês, agendada para este sábado, 14 de Fevereiro, às 19h00, no Auditório Nacional, na cidade da Praia, e o Show Cultural China–Cabo Verde, marcado para 21 de Fevereiro, na Academia Jotamonte, no Mindelo. Ambos os eventos têm entrada livre.

A AMICACHI informa ainda que as actividades decorrem conforme o programa oficial da XII Semana Cultural Chinesa, estando aberta ao público a participação nas iniciativas previstas ao longo dos dez dias de celebração.

O programa das celebrações do Ano Novo Chinês, inclui no dia 14 a Gala do Ano Novo Chinês no Auditório Nacional da Praia e entre 15 e 22 de Fevereiro, estão previstas apresentações de dança chinesa e cabo-verdiana, acrobacias, recitais de poemas, gastronomia, palestras sobre estudar na China, torneios de futsal e ténis de mesa, exibições de filmes e shows culturais, incluindo o Show Cultural China–Cabo Verde no Mindelo.

Destaca-se também a realização de consultas médicas gratuitas com uma equipa chinesa no dia 21, oferecendo avaliação e aconselhamento à população. O evento encerra com a final do torneio de futsal, a entrega de troféus e o encerramento oficial da programação, reforçando a cooperação e amizade entre os dois países.