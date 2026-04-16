Cultura

​Boa Vista acolhe 8ª edição da TMC Nacional

PorDulcina Mendes,16 abr 2026 14:54

A oitava edição da TMC Nacional será realizada no próximo sábado, 18, sob o lema "Gala Musical". O evento terá lugar às 20h30, na Pracinha dos Namorados, na ilha da Boa Vista.

Segundo a organização, esta edição promete uma noite memorável de celebração da música e da cultura, reunindo talentos de diversas ilhas e estilos, num espectáculo que valoriza a diversidade artística nacional e reforça o papel da música como instrumento de expressão e transformação social.

O palco terá a presença de artistas e intérpretes como William Santos (Santo Antão), Artemizia Lima (São Vicente), Íris Ramos (São Nicolau), Cindy Brito (Sal), Débora Oliveira (Boa Vista), Nhanha di Filipe (Maio), Jocel Mendes (Santiago), Dino Mendes (Fogo) e Pedro Monteiro (Brava).

A mesma fonte indica que este elenco reflecte a riqueza cultural do país, proporcionando ao público uma experiência única e representativa.

“A TMC Nacional reafirma, nesta edição, o seu compromisso com a defesa dos direitos humanos através da música tradicional, promovendo a valorização das raízes culturais e incentivando a consciência social por meio da arte”, aponta.

Conforme a mesma fonte, o evento conta com o apoio de diversos parceiros institucionais e privados, cuja colaboração tem sido fundamental para a concretização desta iniciativa, consolidando a TMC Nacional como uma plataforma de referência no panorama cultural.

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TMC Nacional ​Boa Vista

Autoria:Dulcina Mendes,16 abr 2026 14:54

Editado porAndre Amaral  em  16 abr 2026 15:32

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