Museu Banco de Cabo Verde lança concurso nacional “Prémio Numismata Mirim – 50 Anos do Banco de Cabo Verde”

O Museu Banco de Cabo Verde lançou esta quarta-feira, 15, o concurso nacional “Prémio Numismata Mirim – 50 Anos do Banco de Cabo Verde sob o Olhar das Crianças”. Este concurso acontece no âmbito das comemorações do 50.º Aniversário do Banco de Cabo Verde.

Esta iniciativa tem como objectivo estimular a criatividade, o espírito de pesquisa e o interesse dos mais jovens pela história do dinheiro em Cabo Verde, com destaque para o fascinante mundo da numismática.

Segundo o regulamento, o desafio é criar um desenho de uma moeda comemorativa alusiva aos 50 anos do Banco de Cabo Verde.

Podem participar no concurso os estabelecimentos de ensino em Cabo Verde e estudantes de nacionalidade cabo-verdiana, do 5.º ao 10.º ano de escolaridade.

As propostas devem ser entregues até às 16h30 do dia 15 de Maio de 2026.

A mesma fonte explica que serão atribuídos prémios aos melhores trabalhos, tanto para os alunos vencedores como para a respectiva escola.