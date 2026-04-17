​Morre cantor cabo-verdiano Mário Marta

O cantor cabo-verdiano Mário Marta faleceu nesta quinta-feira, 16, aos 53 anos, deixando um legado marcado pela dedicação à música tradicional cabo-verdiana. A informação foi divulgada pela produtora Broda Music nesta sexta-feira, 17.

“É com profunda tristeza e consternação que se comunica o falecimento do cantor cabo-verdiano Mário Marta, ocorrido ontem, dia 16 de abril, em Portugal, no Dia Mundial da Voz”, escreveu a produtora.

Artista de origem cabo-verdiana e guineense, Mário Marta é um amante e um encantador intérprete da música tradicional cabo-verdiana e do mundo. Com mais de 20 anos de carreira como cantor, pisou importantes palcos com nomes de peso no panorama musical português e crioulo, como Sara Tavares, Rui Veloso, Mariza, Carminho, Djodje, Tito Paris, Lura, Nancy Vieira, Boy G Mendes, Ala dos Namorados, Cuca Roseta ou SHOUT!, o primeiro grupo de Gospel em Portugal.

Em 2019, lançou dois singles a solo – “Kriol” e “Aguenta”, com Lura – e, em 2021, o EP "Ser de Luz", pela Broda Music, com temas inéditos e de compositores cabo-verdianos de vulto, o qual lhe valeu vários prémios e nomeações.

Com uma voz inconfundível, Mário Marta faz-nos mergulhar nos ritmos das mornas, coladeiras e batuco africano, de forma genuína e especial.

A mesma fonte sublinha que Mário Marta destacou-se ao longo da sua vida como um artista de grande sensibilidade, talento e dedicação à música cabo-verdiana, conquistando o carinho e o respeito do público dentro e fora do país. "A sua voz, marcada pela autenticidade e emoção, deixa um legado importante na cultura musical de Cabo Verde".

Para além do seu percurso artístico, Mário Marta será lembrado como um ser humano extraordinário, humilde, generoso e sempre próximo de todos aqueles com quem conviveu.

Para a Broda Music, a sua partida representa uma perda irreparável para a música, para a cultura nacional e para todos os que tiveram o privilégio de o conhecer. "O seu legado permanecerá vivo na memória coletiva e na música que deixa como herança".