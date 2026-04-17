Música cabo-verdiana de luto pela morte de Mário Marta

A música de Cabo Verde ficou mais pobre com o falecimento do cantor Mário Marta. O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do ministro Augusto Veiga, a Sociedade Cabo-verdiana de Música, artistas como Ceuzany, Jeniffer Solidad, Fattú Djakité, Cremilda Medina, Grace Évora, Don Kikas (Angola), a produtora Harmonia, o Centro Cultural de Cabo Verde e eventos como os Cabo Verde Music Awards e o Kavala Fresk Festival lamentam a morte do cantor.

Numa nota enviada, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do cantor e compositor Mário Marta, uma voz marcante que uniu, com sensibilidade e autenticidade, as raízes culturais.

Na mesma nota, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, sublinha que recebeu com consternação a notícia do desaparecimento físico deste artista que, ao longo de mais de duas décadas de carreira, se afirmou como um intérprete singular, dotado de uma presença em palco intensa e de uma voz carregada de emoção e identidade.

O Ministério da Cultura assinala que Mário Marta será recordado como um artista de rara sensibilidade, cuja voz inconfundível continuará a ecoar na memória coletiva e no património musical dos países que tão bem representou.

“Neste momento de dor, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas endereça à família e aos amigos as mais sentidas condolências. Cabo Verde perde um intérprete genuíno, mas o seu legado permanecerá vivo através da sua obra e do impacto que deixou na cultura e na música”, refere.

Numa outra nota, a Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) manifestou o seu mais profundo pesar pelo falecimento do cantor Mário Marta, ocorrido em Portugal.

“Mário Ezequiel Correia Marta de Sousa, mais conhecido pelo nome artístico Mário Marta, era reconhecido pela sua sensibilidade e dedicação à música cabo-verdiana. Construiu um percurso marcado pelo talento, autenticidade e uma profunda ligação às mornas e coladeiras. Ao longo da sua carreira, conquistou o respeito e a admiração do público, tanto em Cabo Verde como na diáspora, afirmando-se como uma voz singular da nossa cultura”, destaca.

Para a SCM, a partida de Mário Marta representa uma perda significativa para a música e para o património cultural. “Mário Marta será lembrado não apenas pela sua voz inconfundível, mas também pela sua humildade, generosidade e valioso contributo artístico. Neste momento de dor e consternação, a SCM endereça as mais sentidas condolências à família enlutada, aos amigos e a toda a comunidade artística”.