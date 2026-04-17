​“Nôs Óra Dja Txiga” é o hino oficial da Selecção Nacional

Já está disponível nas plataformas digitais a música oficial da Selecção Nacional para o Mundial de 2026.

“Chegou o momento de Cabo Verde se afirmar perante o mundo, de mostrar todo o talento, a força e o imenso potencial deste país gigante pela sua gente”, anunciou a produtora Harmonia numa nota enviada.

Segundo a mesma fonte, a música celebra o orgulho dos cabo-verdianos, dentro e fora do país, por verem Cabo Verde nas bocas do mundo. “Com uma letra simples, mas profundamente impactante, a canção convida à união e à celebração deste momento histórico que nos pertence a todos”.



A Harmonia sublinha que a música transmite uma mensagem de coragem, confiança e determinação, apelando aos jogadores para acreditarem, lutarem e honrarem o campo com a força, a resiliência e a alma cabo-verdiana que nos define.

A obra percorre vários ritmos nacionais, do funaná ao talaia baixo, da mandinga ao hip hop, reunindo artistas de diferentes ilhas e gerações, num poderoso símbolo da diversidade, da identidade e da união do povo cabo-verdiano.

A letra é assinada por Denise Almeida, José Luís Barros (Zito), Mark Delman, Valdo Pereira e Vândrea Monteiro. A música esteve a cargo de Hernâni Almeida, com produção da Harmonia e videoclipe produzido pela Resolvi Studio.