Edição 1278

Com o Mundial de Futebol à porta, a manchete da edição desta semana vai para a entrevista com Mário Semedo, Presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

Nesta conversa com o Expresso das Ilhas, Mário Semedo, considera que a histórica qualificação de Cabo Verde para o Mundial representa muito mais do que um feito desportivo: é uma afirmação da resiliência do país e da força da diáspora. Nesta entrevista, fala sobre o percurso até ao apuramento, o impacto da selecção nacional, os desafios do futebol cabo-verdiano e a ambição de surpreender no maior palco do futebol mundial.

Também em destaque está a análise aos resultados das eleições legislativas ao longo da última década.

Três legislativas. Dez anos. Olhando apenas para os números, o que dizem eles quando se compara a evolução das Legislativas de 2016, 2021 e 2026? Dizem, por exemplo, que o PAICV de Francisco Carvalho vai governar com o apoio expresso de apenas cerca de 1 em cada 5 eleitores inscritos. E mostram a erosão do MpD de Ulisses Correia e Silva, que, em dez anos, perdeu 1 em cada 3 dos seus eleitores.

Na capa desta semana damos igualmente destaque ao I Encontro Internacional da Crioulidade Atlântica que se realiza na cidade da Praia.

Representantes políticos, académicos e artistas de vários países reúnem-se, de 28 a 30 deste mês, na Cidade da Praia, para participar no I Encontro Internacional da Crioulidade Atlântica, iniciativa da Presidência da República dedicada à reflexão sobre a herança cultural atlântica, a miscigenação e a convivência entre os povos.

Destaque igualmente para a reportagem sobre a dislexia.

Um rapaz que evita ler em voz alta na sala de aula e que, durante anos, acumulou dificuldades na leitura sem compreender plenamente a origem dessas limitações. Tiago (nome fictício), estudante do 7.º ano, descreve um percurso escolar marcado por constrangimentos perante os colegas, recusas em participar em actividades de leitura, até encontrar um ambiente onde se sente mais confortável para aprender.

No Desporto damos destaque aos trabalhos de preparação dos Tubarões Azuis para a estreia no Campeonato do Mundo de Futebol.

A selecção cabo-verdiana de futebol encontra-se a estagiar em Portugal desde a segunda-feira no quadro da sua histórica participação na prova maior do futebol Mundial FIFA’2026, tendo prevista para 30 do corrente o jogo de preparação com a Sérvia às 15:30 de Cabo Verde no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Na Cultura damos espaço para a entrevista com Armindo Ferreira que nos fala sobre o seu livro ‘Diálogos Inquietantes’.

Armindo Ferreira revisita alguns dos episódios mais sensíveis da história contemporânea de Cabo Verde, questionando narrativas consolidadas sobre a independência, o PAIGC, Amílcar Cabral e os debates identitários no arquipélago. Publicado em edição de autor, o livro reflecte a recusa do autor em submeter a escrita a critérios editoriais e comerciais, assumindo a publicação como espaço de liberdade pessoal, reflexão e prazer intelectual. Em entrevista, Armindo Ferreira explica o alcance provocador da obra, defende a dessacralização de certos mitos políticos e fala também de O Divórcio, conto integrado na publicação. Entre reflexão histórica, ficção e polémica, o livro assume-se como um convite ao questionamento.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Cabo Verde Escolheu’ de Paulo Veiga e ‘Rescaldo das Eleições Legislativas em Cabo Verde: Mudança ou Ilusão? Os Riscos de um Retumbante Falhanço’ da autoria de José Fortes Lopes.