​Velório de Mário Marta será este sábado em Lisboa

O velório do artista cabo-verdiano Mário Marta, falecido na quinta-feira, 16, aos 53 anos, vai acontecer em Lisboa (Portugal), este sábado, 18. A informação foi divulgada pelo artista Djodje, na sua página na rede social.

O corpo de Mário Marta estará em câmara ardente a partir das 17:00 de sábado, na Igreja dos Navegantes, Passeio do Levante 6, 1990-503, Lisboa.

Já no domingo, 19, será celebrada uma missa de corpo presente, às 11:00.

Os familiares apelam a todos os que vão estar presentes, nos dois momentos, o uso de cores claras em homenagem ao artista. “A família agradece o carinho e apoio de todos neste momento de despedida”.

Artista de origem cabo-verdiana e guineense, Mário Marta é um amante e um encantador intérprete da música tradicional cabo-verdiana e do mundo.

Com mais de 20 anos de carreira como cantor, pisou importantes palcos com nomes de peso no panorama musical português e crioulo, como Sara Tavares, Rui Veloso, Mariza, Carminho, Djodje, Tito Paris, Lura, Nancy Vieira, Boy G Mendes, Ala dos Namorados, Cuca Roseta ou SHOUT!, o primeiro grupo de Gospel em Portugal.

Em 2019, lançou dois singles a solo – “Kriol” e “Aguenta”, com Lura – e, em 2021, o EP "Ser de Luz", pela Broda Music, com temas inéditos e de compositores cabo-verdianos de vulto, o qual lhe valeu vários prémios e nomeações.