Intercâmbio com Candida Rose evidencia necessidade de maior investimento no ensino do canto em Cabo Verde

​O projecto de intercâmbio artístico-cultural com a cantora cabo-americana Candida Rose demonstrou na sexta-feira, 17, a necessidade urgente de investir no ensino do canto para potenciar talentos e colmatar lacunas formativas nesta área.

A constatação foi feita no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, durante a apresentação pública do projecto, após um workshop de três dias ministrado pela artista norte-americana, neta de cabo-verdianos, que reuniu diversos interessados no desenvolvimento de competências vocais.

Presente no evento, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, reconheceu que o país enfrenta desafios no ensino do canto, nomeadamente a carência de formadores especializados, considerando que a experiência com Candida Rose trouxe “um alento” ao sector.

“Vimos o interesse dos alunos e ficamos muito contentes. Ela veio como nossa convidada para o Atlantic Music Expo (AME), mas, devido ao seu conhecimento, solicitamos este workshop. Funcionou muito bem e estamos motivados em dar continuidade a este processo”, explicou o ministro.

Por sua vez, Candida Rose classificou o intercâmbio como uma “grande oportunidade” para aproximar artistas residentes e da diáspora, enaltecendo a rapidez de aprendizagem dos participantes.

“Todo o cabo-verdiano tem a música dentro de si, cada um à sua maneira, e aprendem rápido. Apesar do curto período, demonstraram um forte empenho”, afirmou a artista.

Candida Rose sublinhou ainda que iniciativas desta natureza incentivam a diáspora a manter a ligação com o país.

“Agora posso mostrar tudo o que temos aqui e incentivar outros a voltarem”, referiu, manifestando disponibilidade para regressar e continuar a partilhar a sua experiência técnica.

A apresentação pública do projecto contou com um momento musical protagonizado pelos participantes do workshop e com a exibição de um documentário sobre a trajectória da artista, realizado por Rosalyn Negrón.