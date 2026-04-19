​Festas da Bandeira com 12 dias de celebrações

As Festas da Bandeira (Romaria) Nhô São Filipe 2026, uma das mais históricas e emblemáticas manifestações culturais de Cabo Verde, começam em 21 deste mês e vão até 2 de Maio.

Segundo uma nota enviada, à equipa de festeiros chega à Ilha do Fogo no dia 21 de Abril, para dar início a 12 dias de celebrações, integrados numa agenda elaborada pela Casa das Bandeiras, em coordenação com as entidades locais.

“As Festas da Bandeira de Nhô São Filipe constituem um dos momentos mais altos do calendário cultural da Ilha do Fogo, reunindo romeiros, famílias, comunidades e visitantes em torno de rituais, convívio e diversas atividades que celebram a herança e a memória colectiva”, menciona.

Ao longo dos dias de festa, esta tradição promove a união entre gerações e reforça o sentimento de pertença, assumindo-se igualmente como um importante ponto de encontro para empresários, empresas nacionais e representantes de instituições públicas.

A Romaria coincide com as festas do Município de São Filipe, cuja logística é assegurada pela Câmara Municipal, integrando um conjunto alargado de iniciativas e animações, entre as quais corridas de cavalos, torneios desportivos e um festival popular.

A mesma fonte indica que a empresa Sigui Sabura assume a organização desta edição como um contributo social e cultural, bem como um desafio que honra a história da Bandeira.

“O objectivo passa por envolver um maior número de jovens e empresários que ainda não conhecem esta manifestação cultural, despertando curiosidade e interesse, e incentivando outras entidades a dar continuidade a este compromisso anual”, garante.

Durante esta edição, a Sigui Sabura promete assegurar o apoio à componente logística, dinamizar actividades complementares em torno da festa e disponibilizar contributos em produtos e recursos essenciais para o bom desenvolvimento das celebrações.