Jocel Mendes de Santiago vence 8.ª edição do TMC e torna-se o mais jovem vencedor de sempre do concurso

​O candidato da ilha de Santiago, Jocel Mendes, venceu esta madrugada a oitava edição do concurso Todo Mundo Canta (TMC), realizada na Boa Vista, tornando-se, aos 15 anos, o mais jovem de sempre a conquistar o título.

O representante de Santiago convenceu o público e o júri ao interpretar as normas "Terra bo sabe", de Renato Cardoso, e "Txuputin contou", num certame que reuniu vozes das nove ilhas habitadas do arquipélago.

Em declarações à imprensa após a consagração, o jovem artista considerou a vitória uma "honra" e uma "porta aberta" para a sua evolução musical, dedicando o troféu à mãe e à irmã, que aponta como as suas principais fontes de inspiração desde a infância.

Jocel Mendes afirmou cantar desde pequeno assim como todos em sua casa. Explicou ainda que a escolha do repertório foi estratégica, optando por temas que permitem uma interpretação "com o coração" e que se ajustam à sua voz.

Com esta vitória, o título nacional regressa à ilha de Santiago, sucedendo à boavistense Iolanda Brito.

A oitava edição do TMC nacional decorreu sob o lema “A Defesa dos Direitos Humanos através da Música Tradicional” e contou com o apoio do Ministério da Cultura e também da Câmara Municipal da Boa Vista, assinalando a primeira vez que a final nacional se deslocou à ilha.

A organização aproveitou o momento para confirmar que a nona edição do TMC Nacional, em 2027, terá como palco o concelho de Santa Catarina, na ilha de Santiago. O anúncio surge após o compromisso assumido pelas autoridades municipais daquela região, que acompanharam a comitiva do vencedor nesta edição.