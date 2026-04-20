​Ministro da Cultura visita Forte São Veríssimo na Cidade Velha

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, visita esta segunda-feira, 20, o Forte São Veríssimo, sito na Cidade Velha, município de Ribeira Grande de Santiago.

Segundo uma nota do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o Forte passou por restauro das ruínas e a musealização que irão valorizar o monumento e o seu enquadramento na Cidade Velha.

A mesma fonte indica que as obras contemplam e integram a consolidação dos muros, calcetamento, a reposição dos canhões nos seus locais de origem e o restauro de elementos estruturais dos muros do forte, recuperando características identitárias do monumento, a iluminação e interpretação.

As obras sãofinanciadas pelo Governo através do Fundo do Turismo, no quadro da implementação do planooperacional do Turismo.

Construído por volta de 1590, integrava o sistema defensivo da cidade contra os frequentes ataques de piratas. “A requalificação pretende projectar o forte como um novo ponto de interesse turístico e cultural”.