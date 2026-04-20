​Porto Abaixo, em Santa Cruz, recebe projecto “Terra Terra”

O bairro de Porto Abaixo, no município de Santa Cruz, ganha vida com o projecto “Terra Terra”, que está a transformar as fachadas das casas numa galeria de arte a céu aberto.

Numa publicação na rede social, a Câmara Municipal de Santa Cruz indica que, através de pinturas artísticas vibrantes, o projecto pretende devolver cor e dinamismo às ruas da zona, com especial incidência na emblemática Avenida Amílcar Cabral.

“O projecto ‘Terra Terra’, que tem como objectivo trazer cerca de 50 artistas internacionais, reafirma o papel da arte urbana como ferramenta de coesão social, unindo a experiência da diáspora ao talento local para criar um legado visual que promete marcar a história de Porto Abaixo”, frisa a mesma fonte.

O “Terra Terra” é liderado por Dany, um jovem promotor de eventos e dinamizador de exposições de arte, natural de Santa Cruz, mas radicado em França. Ao regressar às suas origens com este projecto, Dany traz consigo a visão de transformar o espaço urbano num palco de expressão artística e valorização patrimonial.

A mesma fonte refere que, nesta primeira edição, Porto Abaixo tornou-se um verdadeiro ponto de encontro internacional, contando com a participação de artistas provenientes de França, Bélgica, Espanha e Guadalupe.

O projecto também contou com o talento e a colaboração directa dos artistas de Santa Cruz, Homi di Terra e Helder Cardoso.

Neste sentido, no sábado, 18, o presidente da Câmara Municipal, Carlos Silva, visitou o projecto “Terra Terra”, uma iniciativa cultural que está a mudar o rosto do bairro de Porto Abaixo.

Durante a visita, o presidente da Câmara Municipal destacou o impacto visual e social da iniciativa, que não só embeleza as moradias, como também promove a autoestima da comunidade e o potencial turístico de Santa Cruz.