​Prime Gallery reabre no Mindelo com exposição “Retrospectiva” de Nuno Martins

A Prime Gallery reabre portas, no Mindelo, com a exposição de pintura “Retrospectiva”, uma mostra cuidadosamente seleccionada que reúne 25 obras do aclamado artista cabo-verdiano Nuno Martins. A reabertura acontece esta quarta-feira, 23, nas instalações do Prime Coworking.

Segundo uma nota enviada, esta reabertura promete ser um marco na cena cultural da ilha, unindo a pintura tradicional à vanguarda tecnológica.

Nesta exposição, o artista apresenta um conjunto de obras que reflectem o seu percurso criativo, onde a pintura surge como extensão da sua expressão poética.

A mesma fonte frisou que as obras exploram temas do quotidiano, da memória e da introspecção, com uma forte componente emocional e cromática. “A exposição propõe um olhar evolutivo sobre a identidade criativa do pintor, destacando as técnicas, temas e influências que marcaram o seu percurso artístico ao longo do tempo”.

Além da exposição, o evento contará com o “Prime Talk: Do Pincel ao Prompt”, um debate pioneiro e provocativo que colocará frente a frente a arte tradicional e a criação digital impulsionada pela Inteligência Artificial (IA).

A organização explica que o objectivo deste relançamento é reposicionar a Prime Gallery não apenas como um espaço de exposição, mas como um epicentro de diálogo e inovação cultural no Mindelo.

“Queremos promover e valorizar a obra de Nuno Martins, proporcionando-lhe visibilidade junto de um público diversificado, desde apreciadores de arte e colecionadores até empreendedores e investidores culturais”, indica a mesma fonte.

Localizada no coração do Mindelo, a Prime Gallery é um espaço dedicado à promoção da arte e da cultura, integrado no ecossistema do Prime Coworking. A galeria visa conectar artistas locais a um público diversificado de profissionais, coleccionadores e amantes da arte.