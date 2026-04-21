​Câmara Municipal da Praia apresenta actividades para dia da Cidade e do Município

A Câmara Municipal da Praia (CMP) divulgou esta segunda-feira, 20, o calendário das celebrações em comemoração aos 168 anos da Cidade da Praia e aos 50 anos do Município. O valor total do programa das festividades está estimado em aproximadamente mil contos.

Numa conferência de imprensa realizada nos Paços do Concelho, o Vereador da Cultura e Economia Criativa, Jorge Garcia, e a Presidente da Assembleia Municipal da Praia, apresentaram o calendário de actividades culturais e desportivas, que teve início a 24 de Março e prolonga-se até ao dia 19 de Maio.

A programação, que teve o seu arranque simbólico a 24 de Março com “Pôr do Sol Poético", início da Copa Ribeira e o festival dos tradicionais em Achada Santo António, entra agora na sua fase mais intensa.

Entre os destaques do programa, a autarquia da Praia tem agendada para o dia 24 de Abril, às 16h30, a inauguração da exposição fotográfica “Povo de Cabo Verde”, da fotógrafa holandesa Dominique Chandreperkash.

No dia 27 de Abril, a Sala do Munícipe acolhe o lançamento do livro “Kancuran pega tras di fidjus de Guiné”, de Tino João Mirolho.

A tradição volta a ocupar as ruas no final do mês, com a habitual "Serenata Flórida" a percorrer a Rua Pedonal do Plateau no dia 28 de Abril, pelas 17h30.

O Dia da Cidade, celebrado a 29 de Abril, será marcado por uma Eucaristia de Ação de Graças na Paróquia Nossa Senhora da Graça, no Plateau, às 12h30.

O calendário prossegue no mês de Maio com o Festival Internacional de Dança "Kontornu", entre os dias 11 e 16, e uma nova celebração religiosa na Paróquia de São José, em Tira Chapéu, no dia 15 de Maio.

O encerramento oficial das festividades terá lugar no dia 19 de Maio, com a Sessão Solene do Dia do Município na Assembleia Nacional, às 16h30.

De referir, no entanto, que, no âmbito do mesmo programa, a edilidade da Praia recebeu no seu Salão Nobre a campeã mundial de Longboard Dancing, Marina Correia. Na ocasião, foi-lhe entregue a chave de embaixadora da Cidade.