​“A Orquestra na Baleia” de Portugal em concerto na Cidade da Praia

“A Orquestra na Baleia”, da autoria de Mário João Alves, está na Cidade da Praia, onde pretende realizar um concerto na sexta-feira, 24, na Assembleia Nacional. O concerto está agendado para às 19h00 e terá entrada livre.

Segundo uma nota enviada, o concerto resulta de uma intensa semana de trabalho artístico e pedagógico, com ensaios e workshops a decorrer no Auditório Jorge Barbosa, reunindo alunos da Orquestra de Vialonga (Portugal) e músicos de várias instituições cabo-verdianas, nomeadamente: Associação Espaço Gota D'Arte, Escola Pentagrama, Academia de Artes Cesária Évora, Banda Municipal da Praia e Banda Militar.

“Ao longo de vários dias de ensaios, oficinas por naipes e partilha de experiências, jovens músicos e participantes de diferentes contextos culturais têm vindo a construir colectivamente este espectáculo, num processo artístico profundamente marcado pela cooperação, pela aprendizagem mútua e pelo encontro entre comunidades”, indica.

A apresentação contará ainda com a participação dos cantores líricos André Henriques (barítono) e Patrícia Modesto (soprano).

Integrado nesta missão cultural, terá igualmente lugar um momento especial na Escola Portuguesa, Centro de Ensino e Língua Portuguesa, dirigido a alunos do ensino básico ao ensino secundário, reforçando a dimensão educativa e formativa do projecto.

A mesma fonte sublinha que, mais do que um concerto, “A Orquestra na Baleia” é um projecto comunitário e educativo centrado nas crianças e nos jovens, promovendo o acesso à criação artística, o intercâmbio cultural e a valorização do talento local.

“Esta iniciativa representa também o reforço dos laços culturais entre Portugal e Cabo Verde, através de uma experiência artística colectiva pensada para a comunidade da Cidade da Praia”, refere.

Numa publicação na rede social, a Escola de Música Pentagrama afirma que este concerto representa não apenas um espectáculo musical, mas também um espaço de intercâmbio cultural, aprendizagem mútua e celebração da cooperação entre instituições musicais de Portugal e de Cabo Verde.

“Para este concerto especial, a Orquestra de Vialonga contará ainda com a participação de músicos e alunos de escolas de música da Cidade da Praia, criando um encontro artístico entre jovens de diferentes realidades culturais, unidos pela linguagem universal da música”, refere.

Conforme a Escola de Música Pentagrama, a Cidade da Praia será palco de um importante momento cultural, com a realização do concerto da Orquestra de Vialonga, proveniente de Portugal.

“Composta essencialmente por jovens alunos das escolas de música de Vialonga, esta orquestra distingue-se pelo seu forte carácter pedagógico e social, promovendo a formação musical colectiva, a disciplina artística e o espírito de partilha entre os seus integrantes”, destaca.