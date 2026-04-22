Alfredo Caxaj considera o AME e Kriol Jazz uma janela para o mundo

O director artístico do Festival de Músicas do Mundo Sunfest, na cidade de London, Alfredo Caxaj, considera o Atlantic Music Expo (AME) e o Kriol Jazz Festival como “uma janela para o mundo”, destacando o papel destes eventos na internacionalização da música cabo-verdiana e africana.

Natural da Guatemala, Alfredo Caxaj chegou ao Canadá em 1985 como refugiado, juntamente com a sua família, em busca de segurança e novas oportunidades. Actualmente, lidera a direcção artística de um dos maiores festivais de músicas do mundo no Canadá. Alfredo Caxaj actuava como percussionista na Guatemala.

O fundador do Sunfest estabeleceu conexões com diferentes conselhos de artes e com o Departamento do Patrimônio Canadense. Pelo que recebeu financiamento para uma série de leituras literárias, e o sucesso dessa série garantiu a Alfredo o apoio do governo, o que levou ao lançamento do Sunfest em 1995, 10 anos após a chegada ao Canadá.

Alfredo Caxaj agora é membro da Ordem do Canadá. Um reconhecimento do governo canadense, “pelas suas contribuições para as artes e a cultura, e pela sua promoção e celebração da diversidade, inclusão e multiculturalismo no Canadá”.





AME e Kriol Jazz

Desde 2015, Alfredo Caxaj marca presença regular em Cabo Verde, participando tanto no AME como no Kriol Jazz Festival. “Desde 2015, praticamente há 11 anos, venho ao Atlantic Music Expo e também ao Kriol Jazz Festival”.

Segundo Caxaj, o Atlantic Music Expo e o Kriol Jazz Festival são dois eventos maravilhosos. “Acredito que são uma janela para o mundo, para nós que viemos de fora, conhecer a música cabo-verdiana, mas também a música desta região de África. Para nós, é uma grande aprendizagem conhecer artistas desta região e foi ainda mais benéfico levar esses artistas a fazer tour e tocar em festivais, no meu caso, no Canadá”, afirmou.

Ao longo dos anos, o responsável tem desempenhado um papel importante na circulação internacional de artistas, levando vários nomes que descobriu nestes palcos para digressões no Canadá, em cidades como Montreal e Toronto. Não só cabo-verdianos, mas também artistas que vêm de outros países para actuar em Cabo Verde.

Entre os artistas cabo-verdianos que já passaram pelo Sunfest, destacam-se Laura, Carmen Sousa, Lucibela, Tcheka, Elida Almeida, Sara Tavares e a guineense, que reside há vários anos em Cabo Verde, Fattú Djakité.

Para além da descoberta de novos talentos, Alfredo Caxaj destaca o impacto cultural da sua experiência no arquipélago. Caxaj relata que o primeiro ano foi um ano de aprendizagem, mas também de muitas impressões, porque foi um choque cultural no sentido positivo.

“Eu conhecia a música, mas estar no país é outra coisa. Estar aqui, conhecer a cultura, estar com a gente, ir a lugares, dançar e se divertir. Isso foi uma riqueza, uma aprendizagem linda. Isso foi algo muito particular e, obviamente, criou um impacto enorme em mim, a tal extremo que eu tenho que vir todos os anos. E foi lindo que a gente também tenha me recebido muito bem”, assegura.

Na mesma linha, disse que a organização do AME e do Kriol Jazz Festival faz questão de tê-lo em Cabo Verde. “Sempre me dizem que eu não posso faltar, que eu tenho que estar aqui”.

Alfredo Caxaj destacou que Cabo Verde se tornou como um segundo país. “Eu cheguei a amar este país através da sua música, através da sua gente e através da cultura tão linda que vocês têm”.

O director artístico elogia ainda o crescimento e a consistência dos dois eventos cabo-verdianos, destacando a capacidade de atrair nomes internacionais de referência como Spyro Gyra, Stanley Clarke, Spanish Harlem Orchestra e Esperanza Spalding.

“Cabo Verde é formado por ilhas, e não é como na Europa, que você pode ir de um país a outro rapidamente. Os gastos têm de ser enormes, muitos sacrifícios pessoais, e eu admiro isso, sobretudo o impacto que tem na comunidade. Porque não é só vender bilhetes, mas é deixar um legado, pensar em como a comunidade também se estabelece”, frisou.

Conforme Alfredo Caxaj, uma comunidade sem arte é uma comunidade sem alma. “A música vem a ser a alma das comunidades, e por isso admiro muito o trabalho. Nós fazemos o mesmo no Canadá, então nos apoiamos uns aos outros”.





Sunfest

O festival surgiu em 1995 e actualmente atrai um público estimado entre cinco mil e sete mil pessoas.

Para a edição deste ano do Sunfest, que decorre de 9 a 12 de Julho e celebra 32 anos, Alfredo Caxaj confirmou a presença de Elida Almeida e de um grupo senegalês liderado por Sahad, que esteve no ano passado no AME. No entanto, disse que a programação para 2026 já está fechada, estando agora o foco voltado para a edição de 2027.

Considerado o maior festival de músicas do mundo no Canadá, o Sunfest é um evento gratuito que reflecte a diversidade cultural do país. “É um legado construído ao longo de mais de três décadas. Através da música e da arte, celebramos aquilo que o Canadá é: um país multicultural”, afirmou.

Caxaj reforça que a participação em eventos como o AME e o Kriol Jazz Festival continua a ser essencial para a descoberta de novos talentos e para o fortalecimento de pontes culturais. “É sempre uma experiência maravilhosa. Ver artistas aqui já é especial, mas levá-los para a nossa comunidade é ainda mais gratificante”.

O director artístico afirmou que o Sunfest é o maior festival de músicas do mundo no Canadá e que tem levado artistas de todas as partes do mundo.

“As pessoas não pagam, é gratuito, porque o Canadá é um país muito culturalmente diverso, então o festival é um lindo reflexo do que o país é e, através da arte, da cultura e da música, nós reflectimos essa diversidade cultural a nível profissional. Estamos muito felizes por conseguir que 32 anos de trabalho sejam realizados, é um legado lindo”, frisa.