Edição 1273

Manchete, esta semana, para a entrevista com o Presidente da Internacional Democrata Centrista, Andrés Pastrana.

O ex-presidente colombiano, Andrés Pastrana esteve em Cabo Verde, este fim-de-semana, para participar na conferência ‘Democracia em África: eleições, legitimidade e confiança democrática em África’. Nesta entrevista ao Expresso das Ilhas Pastrana traça um retrato de um mundo em transição, marcado pelo fim da hegemonia unipolar, pela ascensão de novos centros de poder e por uma crescente fragmentação global, alertando para os riscos de uma “geopolítica da incerteza”, mas mantendo uma visão optimista quanto à capacidade de cooperação e renovação da ordem internacional.

Outro destaque vai para a entrevista com o Presidente da Comissão Executiva do Banco BAI Cabo Verde, Jorge Almeida.

O Banco BAI Cabo Verde quer reforçar a sua presença no país, apostar na digitalização e crescer com base no aumento do crédito, numa estratégia que privilegia a escala e a eficiência. Em entrevista, o PCE, Jorge Almeida, garante que o banco vai continuar a expandir a rede, lançar novos produtos e apoiar a diversificação da economia, apesar das incertezas internacionais.

Mas há mais para ler nesta edição do Expresso das Ilhas.

Olhamos para o estudo sobre mutilação genital feminina que foi apresentado e que mostra que em Cabo Verde não existem, até ao momento, evidências que indiquem predisposição para a prática entre crianças de origem cabo-verdiana, embora alerte para a necessidade de vigilância num contexto de crescente diversidade cultural.

Na Economia há a destacar as previsões de Primavera do FMI.

Nova crise global pode colocar em causa ganhos recentes da África Subsaariana. Cabo Verde deve continuar as reformas das empresas públicas e diversificar a economia recomenda o FMI.

Destaque também para a Cultura.

A biografia de Nhelas Spencer vai ser apresentada esta sexta-feira na Praia.

A obra Nhelas Spencer – Trajetória & Dimensão Poética do Compositor, da autoria de Eutrópio Lima da Cruz e César Monteiro, reúne investigação de campo, análise documental e transcrições musicais para retratar o percurso artístico de uma das figuras mais marcantes da música cabo-verdiana. A apresentação do livro acontece esta sexta-feira, na Praia, e estará a cargo de Manuel Faustino. Nesta entrevista, Eutrópio Lima da Cruz, também coordenador da obra, fala da motivação para escrever este, que é o seu quarto livro sobre ilustres figuras da música cabo-verdiana, reflecte sobre o contributo da presente publicação para a preservação da memória e do património musical do país e analisa a relevância artística e simbólica de Nhelas Spencer no panorama cultural cabo-verdiano.

Destaque ainda para “O que o mar trouxe, o mar levou” um texto de Leão Lopes sobre uma residência artística, discreta, introspectiva, como é apanágio de todo o processo de criação, a decorrer num ambiente quase monástica, na cidade da Praia.

A ler igualmente o artigo de opinião ‘23 de Abril: Três Gestos, Um País’ escrito por Manuel Brito-Semedo.