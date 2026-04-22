Gil Semedo lança single e anuncia novo álbum no mês de Maio

O cantor Gil Semedo lançou o single “Caboswing Time”, tema que antecipa o álbum “Caboswing: O Novo Capítulo”, com estreia marcada para 28 de Maio, num projecto que assinala a continuidade e evolução do género Caboswing.

De acordo com o comunicado enviado à imprensa, o disco “Caboswing: O Novo Capítulo” marca uma nova etapa na carreira do artista e reúne colaborações ainda por anunciar. O projecto pretende reforçar o alcance internacional do género e manter as suas raízes na tradição cabo-verdiana e na vivência da diáspora.

Segundo a mesma fonte, nesta nova fase o artista apostou numa abordagem intergeracional, ao trabalhar com jovens produtores e músicos emergentes, criando uma ponte entre experiência e inovação. O lançamento do álbum inclui uma apresentação conceptual que revisita a história e a evolução do Caboswing.

Citado em comunicado, o artista destacou o papel da música como elemento de união:

“A minha música é uma ponte entre o que fomos e o que podemos ser. O palco é a minha casa e o público é a minha família, afirma.”

Com uma carreira de mais de três décadas, Gil Semedo afirma-se como uma das principais referências da música lusófona e da diáspora cabo-verdiana. Conhecido como o “Rei do Pop de Cabo Verde” e pioneiro do género Caboswing, o artista construiu um percurso marcado pela fusão entre ritmos tradicionais cabo-verdianos e influências internacionais como o pop, R&B e zouk.

Ao longo da sua trajetória, lançou álbuns de referência como “Verdadi”, “Nos Lider” e “Dedicaçon”, e ultrapassou a marca de um milhão de discos vendidos, deixando uma forte marca na música cabo-verdiana.