​Mário Lúcio anuncia tour no Brasil entre Abril e Maio

O escritor, cantor e compositor Mário Lúcio Sousa anunciou uma digressão pelo Brasil, que decorrerá entre 23 de Abril e 29 de Maio.

A tour arranca no dia 23 de Abril, em Vitória, no estado do Espírito Santo, onde o artista irá apresentar as suas músicas. No dia 2 de Maio, o músico actua no Rio de Janeiro.

Nos dias 7 e 8 de Maio, Mário Lúcio Sousa tem concertos agendados em Fortaleza, seguindo depois para o Cariri, onde actuará nos dias 9 e 10. Entre 11 e 18 de Maio, regressa a Fortaleza para uma série de apresentações.

A digressão prossegue no dia 24 de Maio, em São Paulo, e termina entre 27 e 29 de Maio, em Belém.

Na sua página nas redes sociais, o cantor destacou que “revisitar o Brasil e partilhar a minha música e os meus livros com amigos e fãs é sempre uma alegria”.

Natural de Tarrafal de Santiago, Mário Lúcio é uma das figuras mais reconhecidas da cena cultural literária e musical cabo-verdiana, tanto local como internacionalmente. É músico, cantor-compositor, o escritor mais premiado do país internacionalmente, o poeta que marca a viragem na nova poesia cabo- verdiana com o livro Nascimento de Um Mundo. É um dos mais conceituados pensadores da sua geração, o autor do Manifesto à Crioulização.

É o compositor mais gravado da música de Cabo Verde, com centenas de canções nos principais estilos de música de Cabo Verde, como Morna, Funaná, Batuque e Coladeira.

As músicas e arranjos assinados por Mário Lúcio encontram-se numa grande variedade de álbuns.

A sua permanente pesquisa e a perfeição que empresta aos seus trabalhos dão à música tradicional cabo-verdiana um novo ar de modernidade, poesia e originalidade, o que é evidente nos nove álbuns que lançou desde 1995.

Mario Lucio é multi-instrumentista e arranjador de vários álbuns de artistas cabo-verdianos. Conquistou o lugar entre os artistas do seu país graças à qualidade das suas composições, arranjos e filosofia dos seus álbuns. Tornou- se uma referência de música e cultura em Cabo Verde.